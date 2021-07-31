Son dakika: Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim
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Son dakika: Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim

Son dakika: Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ Valiliği tarafından girilmesi yasaklanan ormanlık alanlarda denetim yaptı.

KOCAELİ Valiliği tarafından girilmesi yasaklanan ormanlık alanlarda denetim yaptı. Ekipler, ormana girmek isteyenlere izin vermedi.

Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararla, hava sıcaklığının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ateş yakılması, ormanlık alanlara girilmesi, havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklandı. Kent genelinde bulunan ormanlarda polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı. Polis ekipleri, bazı noktalarda yolu keserek ormanlara girişe izin vermedi. Ekiplerin ormanlık alanlardaki denetimleri sürüyor.


Son dakika: Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim
Son dakika: Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim
Son dakika: Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim
Son dakika: Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim
Son dakika: Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim
Son dakika: Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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