Son dakika! Kocaeli'de nakliye için yüklenen 26 ton demiri çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'de çalıştığı şirketin demir yükünü çalarak sattığı ileri sürülen sürücü ile yükün satışında aracılık yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı.