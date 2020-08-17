Son Dakika: Kocaeli'de motosikletin otomobille çarpışma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
17.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:22
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sedat C'nin kullandığı motosiklet, Barış Mahallesi'nde, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Kaynak: AA