Son dakika! Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaya öldü
Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarpan yaya hayatını kaybetti.
17.08.2020 01:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 02:12
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarpan yaya hayatını kaybetti.
Kirazlıyalı Mahallesi'nde D-100 kara yolunda seyreden minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Bedel Uğurlu'ya (55) çarptı.
Ağır yaralanan Uğurlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Körfez Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Bedel Uğurlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.
Minibüs sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Kaynak: AA