Son dakika! Kocaeli'de midibüsün dere yatağına devrildiği kazada ölen öğrencinin cenazesi defnedildi
Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden 14 yaşındaki Rabia Üst'ün cenazesi, toprağa verildi.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden 14 yaşındaki Rabia Üst'ün cenazesi, toprağa verildi.
Gebze Merkez Mezarlık morgundan alınan Üst'ün cenazesi, Ulus Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'ne getirildi. Burada baba Murat Üst, taziyeleri kabul etti.
Üst'ün cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırılan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Üst'ün yakınlarının yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile vatandaşlar katıldı.
Kaza
Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü 9 Kasım'da, yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.
Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile midibüsteki 19 öğrenci yaralanmıştı.
Yaralı öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti. Hastanede tedavisi süren Rabia Üst'ün de yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselmişti.