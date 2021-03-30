Son dakika haber | Kahvehanede kumar oynayanlara ceza

Son dakika haberi... KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza uygulandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza uygulandı.

Başiskele ilçesinde polis ekipleri kumar oynandığı bilgisi üzerine bir kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehaneye giren polis ekipleri kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve maske ihlalleri ile kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Ayrıca kumar oynattığı tespit edilen bir kişiye kumara yer ve imkan sağlama suçundan idari işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU