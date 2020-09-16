Son Dakika | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası

Son dakika habere göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15 günde 2 bin 155 kişiye idari para cezası uygulandı, 44 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Son Dakika | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası
16.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:47

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15 günde 2 bin 155 kişiye idari para cezası uygulandı, 44 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile Vali, vali yardımcıları, kaymakamları, il ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve kurum amirlerinin katılımıyla 31 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu tarihlerde Vefa Sosyal Destek guruplarınca toplam 3 bin 427 kişinin talepleri karşılandı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 17 bin 429 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları vasıtasıyla vatandaşların 280 talebi yerine getirildi.

Zorunlu karantinayla ilgili yapılan denetimlerde, evden çıkma yasağını ihlal eden 152 kişiye idari, 44 kişiye ise adli işlem yapıldı.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce toplam 32 bin 392 iş yeri 57 bin 705 kez denetlendi, 505 iş yerine kurallara uymamaları nedeniyle idari işlem yapıldı.

Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde 347 bin 451 kişi sorgulandı, 698 aranan kişi yakalandı, 32 bin 926 iş yeri kontrol edildi. 61 iş yerine idari işlem uygulanırken sosyal mesafe kuralını ihlal eden 253 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 1750 kişiye idari işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 165 bin 152 araç kontrol edilirken 228 bin 452 kişi sorgulandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Muharrem İnce Adnan Menderes Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Deniz Seki Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Mart Karar Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 16:50:34. #1.14#
title