Son Dakika | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası Son dakika habere göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15 günde 2 bin 155 kişiye idari para cezası uygulandı, 44 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15 günde 2 bin 155 kişiye idari para cezası uygulandı, 44 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile Vali, vali yardımcıları, kaymakamları, il ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve kurum amirlerinin katılımıyla 31 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu tarihlerde Vefa Sosyal Destek guruplarınca toplam 3 bin 427 kişinin talepleri karşılandı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 17 bin 429 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları vasıtasıyla vatandaşların 280 talebi yerine getirildi.

Zorunlu karantinayla ilgili yapılan denetimlerde, evden çıkma yasağını ihlal eden 152 kişiye idari, 44 kişiye ise adli işlem yapıldı.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce toplam 32 bin 392 iş yeri 57 bin 705 kez denetlendi, 505 iş yerine kurallara uymamaları nedeniyle idari işlem yapıldı.

Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde 347 bin 451 kişi sorgulandı, 698 aranan kişi yakalandı, 32 bin 926 iş yeri kontrol edildi. 61 iş yerine idari işlem uygulanırken sosyal mesafe kuralını ihlal eden 253 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 1750 kişiye idari işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 165 bin 152 araç kontrol edilirken 228 bin 452 kişi sorgulandı.

Kaynak: AA