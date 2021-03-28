Son Dakika | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 487 kişiye para cezası verildi

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 487 kişi ile 5 iş yerine idari para cezası uygulandı.