Son dakika... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası

03.10.2020 00:41 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:44
Son dakika... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası

Son dakika haberine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 288 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 288 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 21 bin 762 kişi sorgulanırken, 1425 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 10, maske takmayan 260, salgın kurallarına uyulmayan 1 işletmeci, sosyal mesafe kuralına uymayan 16, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Charles Michel Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Şehrazat Cem Yılmaz Mert Fırat
Spor Samatta Sörloth Eddie Newton Ali Palabıyık Steven Gerrard
Daha Fazla Kız Ateş Ekim Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 00:44:39. #1.14#
title