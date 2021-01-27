Son dakika! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 253 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine uymayan 253 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1064 iş yeri denetlendi, 18 bin 190 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 7, karantina tedbirine uymayan 2, maske takmayan 99, yasaklanan yerde sigara içen 40, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 102 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 153 şüpheli yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 1485 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş