Son dakika: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 250 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 250 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1144 iş yeri ve 18 bin 210 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina tedbirlerine uymayan 8, yasaklanan yerlerde sigara içen 26, maske takmayan 89, sokağa çıkma yasağına uymayan 108 kişi, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 sürücü ile 2 işletmeci, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişi ile 4 işletmeci, izin verilen saatler dışında faaliyette bulunan 3 işletmeciye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1745 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu