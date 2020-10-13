Son dakika: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 201 kişiye para cezası
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Son dakika: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 201 kişiye para cezası

13.10.2020 00:35 | Son Güncelleme: 13.10.2020 00:38
Son dakika: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 201 kişiye para cezası

Son dakika haberleri: Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 201 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 201 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1425 iş yeri denetlendi, 23 bin 739 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 10, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 ve maske takmayan 184 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin

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