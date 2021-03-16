Son dakika: Kocaeli'de köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
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Son dakika: Kocaeli'de köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı

16.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:38
Son dakika: Kocaeli'de köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de, bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kocaeli'de, bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başiskele ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Bedirhan Öztürk, babası Murat Öztürk ile pazar sabahı markete giderken iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Yüzünden ve boyun bölgesinden yaralan çocuk, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleyle yaralandığı bölgelere dikiş atılan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Amca Turan Öztürk, yaptığı açıklamada, yeğeninin taburcu olduğunu belirterek, "Çocuğun yüz bölgesinde çeşitli yerlerinde ısırıklar ve boğaz altında koparmalar oluştu. Tedavisi devam edecek. Hayvanın kuduz olup olmadığı bilinmediği için 10-15 günlük bir süre beklenecek. Ondan sonra plastik cerrahiler gerekli işlemleri yapacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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