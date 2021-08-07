Kereste fabrikasında yangın çıktı
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Kereste fabrikasında yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve kereste, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.

Kereste fabrikasında yangın çıktı
Kereste fabrikasında yangın çıktı
Kereste fabrikasında yangın çıktı
Kereste fabrikasında yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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