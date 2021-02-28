Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

28.02.2021 04:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 05:09

Kocaeli'de, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kocaeli'de, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde, bir kişinin 210 bin lira değerinde altın ve nakit parasını kendisini polis olarak tanıtan kişilerce alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, A.Ö'yü Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Şüphelinin dolandırıcılık suçundan 6 kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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