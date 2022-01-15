Son dakika... Kocaeli'de kayıp olarak aranan kişi dere kenarında ölü bulundu
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedine dere kenarında ulaşıldı.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedine dere kenarında ulaşıldı.
Saraylı Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Erol Eryürek'ten (62) haber alamayan yakınları, 13 Ocak'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, mahalledeki derenin kenarında Eryürek'in cesedi bulundu.
Cenaze, otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri