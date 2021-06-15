Son Dakika | Kocaeli'de kardeşini tüfekle öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis cezası
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Son Dakika | Kocaeli'de kardeşini tüfekle öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

Son Dakika | Kocaeli'de kardeşini tüfekle öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis cezası
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kardeşini tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kardeşini tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.P. (74) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan A.P, önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatini aksi halde lehine olan hususların uygulanmasını talep etti.

Savunmaların dinlenilmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.P'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı tarafından bir önceki celsede açıklanan mütalaada maktul Osman Yavaş'ın (61) yurt dışında yaşadığı ve zaman zaman Kandıra'nın Babalı Mahallesi'ndeki evine geldiği kaydedildi.

Sanık A.P'nin öz kardeşi Yavaş'ın Babalı Mahallesi'ndeki mülkünden hak iddia ettiği ve bu nedenle ikili arasında husumet bulunduğu belirtilen mütalaada, sanığın 2 Temmuz 2020'de kardeşinin buradaki evini camını kırarak içeri girdikten sonra ateşe verdiği ifade edildi.

Mütalaada evi ateşe verdikten sonra dışarı çıkan A.P. ile Yavaş'ın karşılaştığı, çıkan tartışmanın ardından sanığın tüfekle ateş ederek kardeşinin ölümüne neden olduğu bildirilerek, bu eylemi nedeniyle A.P'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Olay

Kandıra ilçesindeki Babalı Mahallesi'nde 2 Temmuz 2020'de, A.P. husumetli olduğu öne sürülen kardeşi Osman Yavaş'a evinin bahçesinde tüfekle ateş etmiş, Yavaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.P. tutuklanmıştı.

Öte yandan maktul Osman Yavaş'ın daha önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiği öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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