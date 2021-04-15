Son dakika... Kocaeli'de kardeşini tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
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Son dakika... Kocaeli'de kardeşini tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika... Kocaeli'de kardeşini tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde husumetli olduğu kardeşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde husumetli olduğu kardeşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.P. (74) ile taraf avukatları katıldı.

Dosyaya eklenen evrakın okunmasının ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada maktul Osman Yavaş'ın (61) yurt dışında yaşadığı ve zaman zaman Kandıra'nın Babalı Mahallesi'ndeki evine geldiği kaydedildi.

Sanık A.P'nin öz kardeşi Yavaş'ın Babalı Mahallesi'ndeki mülkünden hak iddia ettiği ve bu nedenle ikili arasında husumet bulunduğu belirtilen mütalaada, sanığın 2 Temmuz 2020'de kardeşinin buradaki evini camını kırarak içeri girdikten sonra ateşe verdiği ifade edildi.

Mütalaada evi ateşe verdikten sonra dışarı çıkan A.P. ile Yavaş'ın karşılaştığı, çıkan tartışmanın ardından sanığın tüfekle ateş ederek kardeşinin ölümüne neden olduğu bildirilerek, bu eylemi nedeniyle A.P'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin söz verilen sanık A.P. ve avukatı, savunma yapmak için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Öte yandan maktul Osman Yavaş'ın daha önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiği öğrenildi.

Olay

Kandıra ilçesindeki Babalı Mahallesi'nde 2 Temmuz 2020'de A.P, husumetli olduğu kardeşi Osman Yavaş'a evinin bahçesinde tüfekle ateş etmişti. Yavaş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.P. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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