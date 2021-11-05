Son dakika... Kocaeli'de kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika... Kocaeli'de kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika... Kocaeli'de kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde gece saatlerinde G.K. (47) ile kardeşi G.K. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey G.K, tabancayla kardeşine ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı G.K, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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