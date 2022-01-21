Son dakika! Kocaeli'de kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Kocaeli'de kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika! Kocaeli'de kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynarca istikametine seyreden İsmet Y. idaresindeki 16 TA 293 plakalı kamyon ile Kandıra yönünde ilerleyen Faruk A'nın kullandığı 41 TL 966 plakalı hafif ticari araç Balcı mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Hafif ticari araçta sıkışan Mesut A'yı itfaiye ekipleri çıkardı.

Yaralılar Faruk A, babası Mesut A. ve İsmet Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Son dakika! Kocaeli'de kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika! Kocaeli'de kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Murat Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Türk Lirası, Tragger, Kocaeli, Balcı, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title