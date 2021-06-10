Son dakika! Kocaeli'de kaçak diş muayenehanesi operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendisini diş doktoru olarak tanıttığı öne sürülen şüphelinin kullandığı kaçak muayenehaneye yapılan operasyonda diş tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendisini diş doktoru olarak tanıttığı öne sürülen şüphelinin kullandığı kaçak muayenehaneye yapılan operasyonda diş tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, kendisini diş doktoru olarak tanıtan kişinin, Suriye uyruklu kişileri ücret karşılığı muayene ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Diş tedavisi yapan ve ilaç satan A.J. isimli şüphelinin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde muayenehane olarak kullandığı iş yerine operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, aramada, diş tedavi ünite koltuğu, 39 cerrahi malzeme, 42 tıbbi ilaç, 27 ölçü kalıbı, 17 yapımı tamamlanmış diş kalıbı, diş yapımında kullanılan fırın, hassas diş ölçüm aleti, 12 diş uyuşturma solüsyonu, kompresör, diş uyuşturmada kullanılan 19 şırınga ve çok sayıda numune, alçılar ve diş yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız