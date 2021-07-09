Son dakika! Kocaeli'de itfaiye ekipleri dikenlerin arasında mahsur kalan köpeği kurtardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten dikenli bitkilerin bulunduğu alana düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten dikenli bitkilerin bulunduğu alana düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yenikent Mahallesi'nde, dikenli bitkilerin olduğu bölgeye düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelerek çalışma başlatan ekipler, yanına indikleri köpeği bulunduğu yerden güçlükle kurtardı.

Vatandaşlar, köpeği kurtarmak için seferber olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal