Son Dakika: Kocaeli'de iş yeri yangını
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Son Dakika: Kocaeli'de iş yeri yangını

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın mutfağında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Son Dakika: Kocaeli'de iş yeri yangını
31.08.2020 07:51 | Son Güncelleme: 31.08.2020 07:51

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın mutfağında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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