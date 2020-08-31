Son Dakika: Kocaeli'de iş yeri yangını
Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın mutfağında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
31.08.2020 07:51 | Son Güncelleme: 31.08.2020 07:51
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın mutfağında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
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Kaynak: AA