Son dakika! Kocaeli'de iş adamının öldürülmesine ilişkin davada mütalaa verildi
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Son dakika! Kocaeli'de iş adamının öldürülmesine ilişkin davada mütalaa verildi

Son dakika! Kocaeli'de iş adamının öldürülmesine ilişkin davada mütalaa verildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş adamı Mustafa Yılmaz'ı 19 yıl önce darbederek öldürdükleri iddiasıyla 5 sanığın tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş adamı Mustafa Yılmaz'ı 19 yıl önce darbederek öldürdükleri iddiasıyla 5 sanığın tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.S, R.S, İ.K, N.T. ve O.K. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Gelen evrak ve dilekçeler okunarak dosyaya konuldu. Duruşmada söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların ayrı ayrı "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar mütalaaya katılmadıklarını, olayla bir ilgilerinin olmadığını iddia ederek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatlara savunma hazırlaması için süre verilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

Öte yandan tutuklu sanık S.S'nin cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Süreç

Kocaeli'de 30 Ağustos 2002'de Tütünçiftlik Polis Merkezi Amirliğine ailesi tarafından Mustafa Yılmaz hakkında kayıp ihbarında bulunulması üzerine yürütülen araştırma ve aramalarda kişinin bulunamaması üzerine yetkili mahkeme tarafından 2009 yılında gaiplik kararı verilerek dosya kapanmıştı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirilmişti.

Geçmişteki çelişkili ifadelerden yola çıkan ekipler, çalışmalar sonucu Mustafa Yılmaz'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla Kocaeli, Konya ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 kişiyi gözaltına almış, S.S, A.S, R.S, İ.K, N.T ve O.K. tutuklanmış, diğer 3'ü savcılıkça, biri de adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Mustafa Yılmaz'ın iş yerinde evli bir kadınla ilişkisi olduğunu, kadının kocasının Konya'dan akrabalarını çağırarak bir süre haber alamadığı eşinin bulunması için 3 kişiyle anlaştığını öne sürdüğü belirtilmiş, kadının kocası ve akrabaları ile diğer 3 kişinin, Mustafa Yılmaz'ı kendi aracıyla kaçırarak Körfez ilçesi İlimtepe'de bir göletin yanında darbettikleri, daha sonra Yılmaz'ı aracında yakarak, aracı uçuruma ittikleri belirlenmişti.

Polis ve jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramalarda, aracın plakasını ve bazı parçalarını bulmuş ancak cesede rastlanmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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