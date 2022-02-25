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Son dakika: Kocaeli'de iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Son dakika: Kocaeli'de iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

İnönü Mahallesi GOSB Tembelova Alanı mevkisinde C.D. idaresindeki 55 JF 657 plakalı tır ile ters yönden geldiği iddia edilen H.A'nın kullandığı 41 VZ 395 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü C.D, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

C.D. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı, H.A. ise ambulansta tedavi edildi.

Son dakika: Kocaeli'de iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Son dakika: Kocaeli'de iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Son dakika: Kocaeli'de iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Haberler

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