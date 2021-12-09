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Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Geri Dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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