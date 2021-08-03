Son dakika... Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi olduğu belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı