Son dakika... Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika... Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika... Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi olduğu belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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