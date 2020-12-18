Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

18.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:06

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı Kocaeli'de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı belirlenen ve Bylock kullandıkları belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı belirlenen ve Bylock kullandıkları belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medyadan propagandası yapan ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişi gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Şahıslar emniyette tamamlanan sorgularının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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