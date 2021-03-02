Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

02.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:47
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şengül Azbay

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