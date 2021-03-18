Son dakika... Kocaeli'de durdurdukları tramvaya binen tiyatrocular, vatandaşlarla Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılını kutladı

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla asker kıyafeti giyen tiyatro oyuncuları, "Dur Yolcu" diyerek durdurdukları tramvayda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Kocaeli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla asker kıyafeti giyen tiyatro oyuncuları, "Dur Yolcu" diyerek durdurdukları tramvayda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü farklı bir etkinlikle kutlandı.

Kocaeli Otogarı'ndan başlayan tramvay hattındaki durak isimlerine, "Conkbayırı", "Anafartalar" gibi Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerinin isimleri verildi.

İnecekleri istasyona yaklaşan vatandaşlar, Çanakkale Savaşı ile ilgili duydukları anons karşısında bir süre şaşkınlık yaşadı.

Yeni Cuma durağından hareket eden tramvay, Fevziye istasyonuna yaklaştığı sırada Şehir Tiyatrosundan asker kıyafetli oyuncular tarafından durduruldu.

Tramvaya binen oyuncular, Necmettin Halil Onan'ın kaleme aldığı "Bir Yolcuya" şiirini okudu ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Yolculara Türk bayrakları takdim edilen ve duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, birçok vatandaşın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Etkinlik, tramvaydan "Çanakkale Türküsü"nün anons edilmesiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay