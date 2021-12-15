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Son dakika... Kocaeli'de dolandırıcılık ve cinsel saldırı iddiasıyla tutuklu sanığın 25 yıla kadar hapsi istendi

Son dakika... Kocaeli'de dolandırıcılık ve cinsel saldırı iddiasıyla tutuklu sanığın 25 yıla kadar hapsi istendi
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'de, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklu bulunan sanık hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklu bulunan sanık hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuk sanık Ö.S'nin, çevresinde kendisini "hoca" olarak tanıttığı belirtildi. Ö.S'nin, başına gelen olaylar nedeniyle kendisinden yardım isteyen müştekiler F.A. ve S.F'ye musallat olduğunu iddia ettiği cinleri birtakım yöntemlerle çıkarttığı ve karşılığında ücret istediğine yer verildi.

İddianamede F.A. ve S.F'nin sanığın cinsel saldırı niteliğindeki eylemleri nedeniyle sanığa istediği ücreti vermedikleri aktarıldı. Sanığın "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçunu, şüphelinin F.A'ya yönelik çeşitli eylemleriyle cinsel saldırı suçunu işlediği yönünde kamu davasının açılmasına yeterli delil elde edildiği kaydedildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, tutuklu Ö.S. hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava, önümüzdeki günlerde Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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