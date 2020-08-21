Son Dakika: Kocaeli'de döküm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Kaynak: AA