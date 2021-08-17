Son dakika... Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika... Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika... Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tepeköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarlaya gitmek üzere evden çıkan Yaşar Koç'tan haber alamayan oğlu Mehmet Koç, öğle vakti aramaya çıktı.

Babasını, Sekbanlı sapağındaki tarlanın girişinde devrilen traktörün yanında yerde hareketsiz halde bulan Koç, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yaşar Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Koç'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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