Son dakika... Kocaeli'de depoda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika... Kocaeli'de depoda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Kocaeli'de depoda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir deponun trafo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir deponun trafo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan bir deponun trafo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini yangın söndürürken dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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