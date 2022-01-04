Son dakika: Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 4'ü yabancı uyruklu 10 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Serbest kalan yabancı uyruklu 3 şüpheli ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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