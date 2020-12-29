Son dakika... Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
29.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:20
Son dakika habere göre Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay