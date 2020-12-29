Son dakika... Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay