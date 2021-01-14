Son Dakika | Kocaeli'de CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Kocaeli'de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, kentte ilk olarak Seka Devlet Hastanesi'nde, başhekim Dr. Sadullah Kıvanç Tunç'a uygulandı.

Kocaeli'de ilk aşılamanın gerçekleştirilmesinin ardından açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, sağlık çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarının başladığını söyledi.

Pehlevan, bir ay önce hastalığı geçirdiği için şu an aşı yaptıramadığını, 3 ay sonra aşı olacağını kaydetti.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının hem sahada hem hastanede olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Pehlevan, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla tüm Türkiye'de aşılama çalışmaları sağlık çalışanlarından başlayarak risk gruplarına göre, Bilim Kurulunun belirlediği sıraya göre yapılacak. Bütün sağlık personelimizin ve vatandaşlarımızın aşı olmalarını şiddetle öneririm. Çünkü maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralının yanında aşılamayla da toplum bağışıklığını kazanıp yeni normal sürece geçmemiz gerekiyor."

"Aşılama süreci Bilim Kurulunun belirlediği takvim üzerinde ilerleyecek"

Kocaeli'de kamu ve özel hastaneler ile aile sağlık merkezleri olmak üzere 796 noktada aşılama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Pehlevan, sağlık çalışanlarının ardından diğer risk gruplarının aşılanacağını dile getirdi.

Pehlevan, aşılama sürecinin Bilim Kurulunun belirlediği takvime göre ilerleyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kocaeli'de 21 bin civarında sağlık personelimiz var. Kovid-19 geçirenler de var. Bütün sağlık personelimiz aşılansa bile yeterli aşı elimizde var. Bir sıkıntı yaşanmayacak. Bütün sağlık personeline aşılanmaları konusunda istekte bulunuyorum. En kısa zamanda, hatta yarın büyük oranda sağlık personelinin aşılamasının tamamlanmasını bekliyoruz. Bu konuda organizasyonumuzu yaptık."

Aşılamanın başlamasıyla vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulunan Pehlevan, maske, sosyal mesafe ve hijyen ilkelerine dikkat edilmesini istedi.

Pehlevan, bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek, aşılama sürecinin Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay