Son dakika: Kocaeli'de cinayet sanığının 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yıldıray A, öldürülen Burak Şahin İren'in yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Yıldıray A, bindikleri araçta S.B. ve maktulün kendisini darbettiğini savunarak, el frenini çekerek hareket halindeki aracı durdurup kendisini dışarı attığını söyledi.

Düştüğü yerde maktulle boğuşmaya başladıklarını ifade eden Yıldıray A, "S.B. de kafama tekme atıyordu. Çok darbe aldım, bayılacak hale geldim. Belimdeki tabancayı çıkarıp havaya ateş etmek istedim. O anda tabancanın ağzına mermiyi verdim, bırakır bırakmaz tabanca patladı. Ayağa kalktım, bu sırada S.B. koşmaya başladı. Yerden kalktığımda Burak bağırıyordu. Olay yerine gelenler Burak'ı hastaneye götürmeye çalışıyordu. Ben de o şokla biraz yürüdüm. Bir taksi çağırıp karakola gittim." diye konuştu.

Yıldıray A, aralarında alacak verecek meselesi olmadığını dile getirerek, olaydan pişmanlık duyduğunu kaydetti.

Maktulün eşi Yağmur İren, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, eşinin 80-90 bin lira alacağı olduğunu kendisine söylediğini dile getirdi.

Duruşmaya katılan maktulün yakınları da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, tanık beyanlarında aleyhe hususları kabul etmediklerini söyledi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yıldıray A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen müşteki avukatları, sanığın cezalandırılmasını istediklerini ifade ederek, beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Sanık avukatı da yazılı savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, avukatlara savunma hazırlaması için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

4 Temmuz Mahallesi'nde 22 Ekim 2020'de otomobille giden Burak Şahin İren, Yıldıray A. ve S.B. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçtan inerek tartışmıştı. Yıldıray A. yanındaki silahla İren'e ateş ederek kaçmıştı.

Ağır yaralanan İren otomobille vatandaşlar tarafından götürüldüğü Karamürsel Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Yıldıray A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız