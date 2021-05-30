Son dakika: Kocaeli'de çıkan yangında iki tekne kullanılamaz hale geldi
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Son dakika: Kocaeli'de çıkan yangında iki tekne kullanılamaz hale geldi

Son dakika: Kocaeli'de çıkan yangında iki tekne kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Darıca ilçesinde arazideki iki teknede çıkan yangın söndürüldü.

Darıca ilçesinde arazideki iki teknede çıkan yangın söndürüldü.

Piri Reis Mahallesi Şenol Sokak'ta boş arazide bakım için bekletilen bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler aynı yerdeki başka bir tekneye sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki tekne kullanılamaz hale geldi.

Son dakika: Kocaeli'de çıkan yangında iki tekne kullanılamaz hale geldi
Son dakika: Kocaeli'de çıkan yangında iki tekne kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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