Camide çıkan yangın söndürüldü
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yenidoğan Merkez Camisi'nde çıkan yangın hasara yol açtı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yenidoğan Merkez Camisi'nde çıkan yangın hasara yol açtı.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki caminin sigorta kutusunun henüz belirlenemeyen nedenle alev alması sonucu yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında caminin iç kısmında hasar oluştu.