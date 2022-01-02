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Son dakika... Bir kişi iş yerinde ölü bulundu

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

K.İ'den (39) haber alamayan yakınları, Karabaş Mahallesi'ndeki otomobil kiralama şirketinin ofisine geldi.

Arka kısımdaki odada K.İ'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.İ'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

K.İ'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika... Bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Son dakika... Bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Son dakika... Bir kişi iş yerinde ölü bulundu

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AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri

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