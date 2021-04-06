Son dakika: Kocaeli'de bir haftada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 bin 151 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika: Kocaeli'de bir haftada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 bin 151 kişiye para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Son dakika: Kocaeli'de bir haftada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 bin 151 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberi... Kocaeli'de bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 bin 151 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 bin 151 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında 29 Mart-4 Nisan tarihlerinde kentte denetimler gerçekleştirildi.

Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde 152 bin 108 kişi sorgulandı, aranan 568 kişi yakalandı, 26 bin 650 iş yeri kontrol edildi.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 198, maske takma kuralına uymayan 667, karantinayı ihlal eden 31, sigara içilme yasağına riayet etmeyen 396 ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 859 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Ayrıca karantinayı ihlal eden 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 kişi zorunlu olarak, 98 kişi diğer nedenlerden olmak üzere yurtlarda izolasyona tabi tutuldu.

Öte yandan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 11 bin 302 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti sunulurken, Vefa Sosyal Destek guruplarınca toplam 11 bin 698 kişinin talebi karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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