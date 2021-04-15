Son dakika haber: Bir evin müştemilatından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber: Bir evin müştemilatından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin müştemilatından yapılan hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin müştemilatından yapılan hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 421 Sokak'ta ikamet eden M.C.P, evinin müştemilatında bulunan kaynak motoru ve el aletlerinin çalındığını fark etti.

Müştemilatın kapısının açık olduğunu gören M.C.P. polise şikayette bulundu.

Bölgeye gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin çuvala doldurduğu malzemelerle hızlıca uzaklaşması yer alıyor.

Son dakika haber: Bir evin müştemilatından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber: Bir evin müştemilatından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber: Bir evin müştemilatından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber: Bir evin müştemilatından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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