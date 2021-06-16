Son dakika: Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika: Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün de bulunduğu yan binaya sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu iki binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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