Son dakika! Kocaeli'de binlerce adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Son dakika! Kocaeli'de binlerce adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 111 kilo 425 gram açık tütün ve binlerce adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Son dakika! Kocaeli'de binlerce adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
09.07.2020 21:20 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:25

Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 111 kilo 425 gram açık tütün ve binlerce adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak tütün ve makaron satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Derince ve İzmit ilçelerinde belirlenen 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ve 23 bin adet içi boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan denetimler kapsamında 4 iş yerinde yapılan kontrollerde ise bulunan 111 kilo 425 gram açık tütün ve yerli üretim olan 49 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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