Son Dakika | Kocaeli'de bayram trafiği havadan denetlendi
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Son Dakika | Kocaeli'de bayram trafiği havadan denetlendi

Son dakika habere göre Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu, Kocaeli'de helikopterle denetlendi.

Son Dakika | Kocaeli'de bayram trafiği havadan denetlendi
02.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:42

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu, Kocaeli'de helikopterle denetlendi.

Helikopterle otoyolda incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, bayramlarda trafik güvenliğinin en önemli hususlardan biri olduğunu vurgulayarak, yetkili mercilerce alınan trafik güvenliği tedbirlerini kentte de uyguladıklarını söyledi.

Bu kapsamda 121 ekiple Kuzey Marmara Otoyolu da dahil olmak üzere otobanda ve D-100 kara yolunda tedbirlerin alındığını, trafiği planladıklarını ve kontrol ettiklerini dile getiren Yavuz, "Çok şükür ki özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılmasıyla önemli bir trafik yükünün de özellikle Ankara istikametini aldığını gördük. Şu anda İstanbul istikametine doğru trafiği vermiş bulunuyoruz. Özellikle böylesine büyük bir yatırımın gerçekleşmiş olması Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelmiş olduğu teknolojik ve ekonomik gücünü göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Gerçekten gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sadece yerden değil, hava yoluyla da trafiği kontrol ettiklerini belirterek, "Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve diğer tüm teknolojik imkanlarla trafiği takip ediyor, denetliyoruz. Sadece trafik ekiplerimiz değil, asayiş ekiplerimiz de başta olmak üzere diğer güvenlik tedbirlerini de yoğun şekilde almış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sürücülerin trafik kurallarını uyması gerektiğinin altını çizen Yavuz, herkesin bayramını tebrik etti.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile İl Jandarma Komutan Haluk Saygılı'nın da eşlik ettiği denetimlerde Yavuz, daha sonra otoyoldaki trafik uygulama noktasındaki çalışmaları da yerinde inceledi.

Vali Yavuz, denetimlerde durdurulan araçlardaki bazı çocuk yolculara oyuncak hediye etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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