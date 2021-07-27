Son Dakika | Kocaeli'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kocaeli'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

Son Dakika | Kocaeli'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Şekerpınar Mahallesi Güvercin Sokak'ta Kenan Koyun'a ait inek, iki gün önce kayboldu.

Koyun, çevrede yaptığı aramada ineğini, bataklığa saplanmış halde buldu.

İneğini bataklıktan çıkaramayan Koyun, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineğin bulunduğu alana girerek, bataklığın bir bölümünü kazma yardımıyla temizledi.

Ekipler, iş makinesi yardımıyla çukurdan ineği çıkartarak sahibine teslim etti. Kenan Koyun, ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı
Son dakika haberleri: Maltepe'de tekne yangını
Son dakika haberleri: Maltepe'de tekne yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Ece Erken Hande Yener Seren Serengil
Spor Can Bartu Aytaç Kara Fatih Terim Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Kocaeli'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 21:20:41. #1.15#

title