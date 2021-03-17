Son Dakika | Kocaeli'de avukatın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine meslektaşları tepki gösterdi
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Son Dakika | Kocaeli'de avukatın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine meslektaşları tepki gösterdi

17.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:23
Son Dakika | Kocaeli'de avukatın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine meslektaşları tepki gösterdi

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli Barosu üyesi avukatlar, meslektaşları Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Kocaeli Barosu üyesi avukatlar, meslektaşları Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Kocaeli Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına açıklama yapan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, icra memurlarıyla Gebze ilçesinde bir eve hacze giden Arslan'ın, ev sahibinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Candemir, avukatların, yargı mekanizmasının sacayağından olduğuna işaret ederek, "Hakim ve savcı nasıl korunuyorsa avukat da öyle korunmalıdır.' dedik. 'Savunmanın kutsallığından bahisle uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin.' dedik. 'Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak.' dedik. Dinletemedik…" ifadesini kullandı.

Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarına başsağlığı dileyen Candemir, "Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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