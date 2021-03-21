Son Dakika | Kocaeli'de aranan FETÖ zanlısı kadın Adana'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Kocaeli'de aranan FETÖ zanlısı kadın Adana'da yakalandı

21.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:02
Son Dakika | Kocaeli'de aranan FETÖ zanlısı kadın Adana'da yakalandı

Son dakika gündem haberi... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın şüpheli Adana'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın şüpheli Adana'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" hakkında yakalama kararı bulunan Fatma D'nin kentte bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Fatma D'yi yakaladı.

Daha önce örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında alınan ifadelerde şüpheli hakkında "polis okulunda öğrenim gören kadın öğrencilerle ilgilenen kişilerin kaldığı evlerden sorumlu mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği" yönünde beyanlar bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan, zanlının Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve KHK ile kapatılan örgüte müzahir bir şirkette çalıştığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Kemal Sunal Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Deniz Türüç Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kocaeli'de aranan FETÖ zanlısı kadın Adana'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 10:03:29. #1.15#
title