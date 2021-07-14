Son Dakika | Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsüne silahla ateş açarak 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsüne silahla ateş açarak 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Ş.Z, O.Z. ve S.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ş.Z. ve S.Z. tutuklandı, O.Z. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 12 Temmuz'da işçileri Gebze'deki bir fabrikaya götüren Selami B. idaresindeki 41 P 2938 plakalı servis minibüsü, başka bir servis minibüsünden inen kimliği belirsiz kişilerce sopa ve keserlerle saldırıya uğramıştı.

Camları kırıp araca zarar veren saldırganlar, daha sonra silahla işçilerin bulunduğu servis minibüsüne ateş açmıştı.

Silahlı saldırıda sürücü ile işçiler Adil K, Arif D. ve Enes T. yaralanmıştı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal