Son Dakika | Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Son Dakika | Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsüne silahla ateş açarak 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsüne silahla ateş açarak 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Ş.Z, O.Z. ve S.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ş.Z. ve S.Z. tutuklandı, O.Z. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 12 Temmuz'da işçileri Gebze'deki bir fabrikaya götüren Selami B. idaresindeki 41 P 2938 plakalı servis minibüsü, başka bir servis minibüsünden inen kimliği belirsiz kişilerce sopa ve keserlerle saldırıya uğramıştı.

Camları kırıp araca zarar veren saldırganlar, daha sonra silahla işçilerin bulunduğu servis minibüsüne ateş açmıştı.

Silahlı saldırıda sürücü ile işçiler Adil K, Arif D. ve Enes T. yaralanmıştı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Son Dakika | Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Son Dakika | Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Son Dakika | Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Son Dakika | Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Melisa Döngel Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Arda Turan Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 01:31:43. #1.15#

title